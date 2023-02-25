Беременная Йохауг вышла на старт гонки ЧМ. Оказалось, что это розыгрыш

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг разыграла болельщиков на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

В видео NRK было показано, как беременная Йохауг надевает биб со стартовым номером и готовится к гонке. Журналист канала подходит к спортсменке и задаёт вопрос о её тактике на гонку. Позже звучит вопрос о физической форме Йохауг, на который Терезе не может ответить без смеха.

«Я раньше любила спуски, но теперь ненавижу их. Так что я рада, что буду стоять и смотреть лыжную гонку», — ответила Йохауг.

Фото: NRK

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.