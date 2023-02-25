Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Беременная Йохауг вышла на старт гонки ЧМ. Оказалось, что это розыгрыш

Беременная Йохауг вышла на старт гонки ЧМ. Оказалось, что это розыгрыш
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира норвежская лыжница Терезе Йохауг разыграла болельщиков на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

В видео NRK было показано, как беременная Йохауг надевает биб со стартовым номером и готовится к гонке. Журналист канала подходит к спортсменке и задаёт вопрос о её тактике на гонку. Позже звучит вопрос о физической форме Йохауг, на который Терезе не может ответить без смеха.

«Я раньше любила спуски, но теперь ненавижу их. Так что я рада, что буду стоять и смотреть лыжную гонку», — ответила Йохауг.

Фото: NRK

Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. 34-летняя норвежка — четырёхкратная олимпийская чемпионка 2010 и 2022 годов, 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.

Новость по теме
«Это истощает физически и морально». Йохауг назвала главную угрозу успеху Клебо на ЧМ-2023
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023