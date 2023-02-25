Легков: норвежцы будут доминировать у мужчин, у женщин — шведки. Весь ЧМ так и пройдёт

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о доминировании норвежских лыжников и шведских лыжниц на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Будем на это надеяться, что кто-то обыграет норвежцев и шведок, но вероятность, честно сказать, небольшая. Хотя итальянцы и выиграли единственную эстафету на этапе Кубка мира в Тоблахе, но на чемпионате мира я бы на победу подопечных Маркуса Крамера и 0,1 процента не дал. Норвежцы у мужчин будут доминировать, у женщин – шведки. Думаю, весь чемпионат мира так и пройдёт. Хотя хотелось бы, чтобы другие страны тоже подтягивались и хоть в каких-то гонках навязывали борьбу», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.