Эбба Андерссон завоевала первую личную золотую медаль на крупных турнирах

Шведская лыжница Эбба Андерссон завоевала золотую медаль в скиатлоне в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

Это первая личная золотая медаль шведки на больших турнирах. Ранее она завоёвывала серебро и золото Олимпийских игр в 2018 и 2022 годах. А также медали всех проб чемпионата мира, но золото в эстафете.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.

4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.

6. Криста Пярмякоски +1.22,10.

7. Ингвильд Флугстад Эстберг +1.23,90.

8. Анне Кьерсти Кальво +1.24,00.