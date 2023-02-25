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35-летняя норвежка Астрид Эйре Слинн завоевала первую медаль на крупных турнирах

35-летняя норвежка Астрид Эйре Слинн завоевала первую медаль на крупных турнирах
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Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн заняла третье место в скиатлоне в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения). Для 35-летней Астрид Эйре Слинн это первая медаль на крупных турнирах.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.
4. Катарина Хеннинг (Германия) +53,30.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +56,30.
6. Криста Пярмякоски +1.22,10.
7. Ингвильд Флугстад Эстберг +1.23,90.
8. Анне Кьерсти Кальво +1.24,00.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

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