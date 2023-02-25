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«Как его можно было там не увидеть?» Легков — о столкновении Порома с рекламным щитом

«Как его можно было там не увидеть?» Легков — о столкновении Порома с рекламным щитом
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Олимпийский чемпион Александр Легков высказался об инциденте на финише мужского скиатлона на чемпионате мира в Планице.

Шведский лыжник Вильям Порома, который до последних метров дистанции боролся с норвежцем Полом Голбергом за четвёртое место, но в итоге уступил сопернику 0,5 секунды, после финиша врезался в рекламный щит. Со стороны удар показался очень сильным, и все норвежцы, занявшие первые четыре места, сразу же бросились на помощь пострадавшему. В итоге всё обошлось без травм.

«Видел. Очень странная картина. Он даже не подумал, когда завернул на финише, что там борд. Но как, как его можно было там не увидеть? С одной стороны, смешно. С другой — мне было страшно за Порома, ведь можно было поломаться. В момент удара мне показалось, что швед получил травму, но вроде встал и пошёл. Даже если настолько он мыслями и был в себе, не заметить преграду было невозможно. Может, был зол из-за того, что на финише произошло», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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