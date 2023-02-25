Шведская лыжница Эбба Андерссон, несмотря на падение, выиграла скиатлон на ЧМ-2023. Видео

Шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в скиатлоне на чемпионате мира, который проходит в Планице (Словения). Второй, спустя 22 секунды, завершила гонку её соотечественница Фрида Карлссон. Бронзовым призёром стала норвежка Астрид Эйре Слинн, пробежавшая 15 км в комбинезоне с короткими рукавами и шортами.

Отметим, что к смене лыж будущие призёры пришли в том же порядке, но отставание между ними было менее секунды. С первых метров коньковым стилем Андерссон стала наращивать преимущество. Карлссон не смогла поддержать темп соотечественницы, но уверенно удерживала вторую позицию. Слинн выиграла у остальных в борьбе за бронзу. Отметим, что по ходу гонки преимущество Андерссон было столь велико, что даже после серьёзного падения на спуске шведка продолжила лидировать.

Видео можно посмотреть на канале FIS Cross Country на YouTube. Права на видео принадлежат FIS.