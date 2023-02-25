Норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн объяснила свой необычный костюм в скиатлоне

35-летняя норвежская лыжница Астрид Эйре Слинн, сенсационно выигравшая бронзу скиатлона на чемпионате мира – 2023, объяснила свой необычный костюм в гонке.

Слинн стала единственной, кто вышел на старт в комбинезоне с короткими рукавами и шортами. Как оказалось, это не было запланировано, а стало следствием неприятности, произошедшей с лыжницей за несколько минут до начала гонки.

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«Я собиралась надеть спортивный костюм, но тут сломалась молния. Чтобы надеть и снять его за две минуты, нам пришлось его разрезать. Надеть другой костюм поверх ботинок у меня не получилось, так что его тоже пришлось подрезать.

Я была на удивление спокойна, ведь у меня были хорошие помощники. Меня практически раздели и одели (смеётся)», — приводит слова Слинн Dagbladet.