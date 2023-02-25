Пётр Жила защитил титул чемпиона мира в прыжках с трамплина HS-102

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина HS-102 среди мужчин.
Лучший результат показал спортсмен из Польши Пётр Жила, призёрами стали представители Германии Андреас Веллингер и Карл Гайгер. При этом бронзовый медалист Гайгер всего на 0,4 балла опередил ставшего четвёртым австрийца Штефана Крафта.
Для 36-летнего Жилы это третий титул чемпиона мира и второй подряд на трамплине HS-102.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения
Мужчины. Трамплин HS-102
1. Пётр Жила (Польша) – 261,8.
2. Андреас Веллингер (Германия) – 259,2.
3. Карл Гайгер (Германия) – 257,7.
4. Штефан Крафт (Австрия) – 257,3.
5. Давид Кубацки (Польша) – 256,9.
6. Камиль Стох (Польша) – 256,3.
- 25 февраля 2023
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