Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пётр Жила защитил титул чемпиона мира в прыжках с трамплина HS-102

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), завершились соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина HS-102 среди мужчин.

Лучший результат показал спортсмен из Польши Пётр Жила, призёрами стали представители Германии Андреас Веллингер и Карл Гайгер. При этом бронзовый медалист Гайгер всего на 0,4 балла опередил ставшего четвёртым австрийца Штефана Крафта.

Для 36-летнего Жилы это третий титул чемпиона мира и второй подряд на трамплине HS-102.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат мира. Планица, Словения

Мужчины. Трамплин HS-102

1. Пётр Жила (Польша) – 261,8.

2. Андреас Веллингер (Германия) – 259,2.

3. Карл Гайгер (Германия) – 257,7.

4. Штефан Крафт (Австрия) – 257,3.

5. Давид Кубацки (Польша) – 256,9.

6. Камиль Стох (Польша) – 256,3.