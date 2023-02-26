Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 26 февраля

Сегодня, 26 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны четыре комплекта медалей.

В лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина состоятся соревнования смешанных команд, а лыжники разыграют медали в командном спринте у мужчин и женщин.

Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 26 февраля

Лыжное двоеборье. Микст

12:30 Трамплин HS-102

17:00 Гонка преследования 2x2.5 км + 2x5 км

Лыжные гонки

13:30 Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Квалификация. Полуфиналы

15:30 Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Финал

Прыжки на лыжах с трамплина

19:00 Микст. Трамплин HS-102