Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание соревнований 26 февраля
Поделиться
Сегодня, 26 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), будут разыграны четыре комплекта медалей.
В лыжном двоеборье и прыжках на лыжах с трамплина состоятся соревнования смешанных команд, а лыжники разыграют медали в командном спринте у мужчин и женщин.
Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта на 26 февраля
Лыжное двоеборье. Микст
12:30 Трамплин HS-102
17:00 Гонка преследования 2x2.5 км + 2x5 км
Лыжные гонки
13:30 Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Квалификация. Полуфиналы
15:30 Командный спринт. Свободный стиль. Женщины. Мужчины. Финал
Прыжки на лыжах с трамплина
19:00 Микст. Трамплин HS-102
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
17:27
-
17:14
-
17:07
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:46
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
15:40
-
14:00
-
13:21
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:45
-
11:32
Партнерский контент