Другим норвежцам надоели победы Клебо. И они сговорились, чтобы лишить его золота!

Йоханнес Клебо в отсутствие Александра Большунова является главным фаворитом чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам. Предполагалось, что норвежцу по силам выиграть все гонки турнира в Планице и войти в историю, но всё пошло не так уже во второй гонке. Клебо стал вторым в скиатлоне, проиграв Симену Крюгеру. Залогом успеха стала тактика, которую придумали другие норвежцы, чтобы не дать Йоханнесу опять взять золото.

Крюгер и Рёте вдвоём так мощно «натянули» после смены лыж, что даже Клебо не смог угнаться за обоими и остался только с серебром.

«У нас есть общие интересы»

На счету Йоханнеса в этом сезоне 14 побед в 19 гонках на Кубке мира. На ЧМ-2023 пятикратный олимпийский чемпион с лёгкостью забрал золото в спринте. Видимо, даже норвежцам надоело, что Клебо выигрывает почти все гонки, и они решили лишить партнёра по команде очередного титула. О том, что норвежцы специально не давали Йоханнесу выиграть золото, рассказал новоиспечённый чемпион мира Симен Крюгер после гонки. Оказалось, что он за сутки до скиатлона сговорился с Шуром Рёте не дать Клебо победить.

«Мы заранее обговорили, что после смены лыж начнём прессинговать, — признался Крюгер VG. – Я знал, что Шур будет оказывать давление на соперников с первых метров после смены. Я же планировал немного подождать, но, когда первая часть гонки была настолько хороша и у нас было несколько секунд преимущества, мы решили действовать сразу».

Симен Хегстад Крюгер Фото: Daniel Karmann/DPA/ТАСС

Вот только в хитрый план посвящать других лыжников команды Крюгер и Рёте не стали, объяснив это тем, что пока хотят побеждать и сами.

«У нас двоих есть общие интересы в отношении того, как мы можем использовать наши собственные возможности. Двое других лыжников команды, которые приехали сюда, вероятно, справились со спринтом лучше, чем мы. Мы не хотели посвящать их в план, решив действовать вместе с Шуром.

Вчера мы были на улице и немного разговаривали с Шуром на тренировке, пока остальные бегали. Потом мы обсудили с Эриком (Носсумом, тренером сборной Норвегии. – Прим. «Чемпионата»). Он сказал, что умнее всего было бы просто ехать на полной скорости в первую горку после смены лыж. Йоханнес настолько хорош в этом, что, если бы мы на этом этапе помогли ему, дальше от него было бы невозможно избавиться», – раскрыл детали плана Крюгер.

Рёте, отдавший Клебо серебро лишь на последнем километре, но сохранивший бронзу, удивился, когда узнал, что Крюгер рассказал об их тайном плане прессе. Шур попытался сгладить углы: «Мы вчера были на стадионе, и я спросил у Симена, какой у него план. Он спросил о моём. Я сказал, что, когда мы сменим лыжи, планирую поднажать. Он ответил, что не удивлён подобному».

«Это всё-таки индивидуальный вид спорта»

Другие члены норвежской сборной тоже были весьма удивлены сговору Рёте и Крюгера. Йоханнес Клебо сказал, что его не интересуют чужие игры.

«Я не собираюсь тратить на это время. Я не знал об их плане».

С пониманием к ситуации отнёсся Пол Голберг, ставший четвёртым.

«Я не знал о плане, но Шуру не нужно ни за что передо мной извиняться. Он правильно разыграл свои карты. Это всё-таки индивидуальный вид спорта. Ничего плохого не могу сказать о тактике Симена и Шура. Они никогда не говорили мне, что собираются это сделать. Однако они это делать и не обязаны. Мы друзья в любое другое время, но не во время соревнований».

Позднее Пол рассказал, что Шур всё-таки принёс ему извинения.

А вот тренер сборной Норвегии Эрик Носсум, помогавший Крюгеру и Рёте, не видит проблемы в том, что одни его подопечные «играют» против других.

«Это была их цель, это то, о чём они мечтали. То, как Шур смотрит на тактику после смены лыж, максимально правильно. Это была чистая дискуссия о том, какой будет гонка. За много лет я уже привык, что у лыжников есть общие цели и интересы. У нас были совместные старты, где у людей выявлялись разные сильные стороны. Есть лыжники, которые могут представить себе командную тактику, а другие – единоличный путь к финишу. Это индивидуальный вид спорта. Это зависит от каждого человека», – поделился мнением Носсум.

Впереди у норвежской команды ещё несколько гонок чемпионата мира. Интересно, скажется ли инцидент на скиатлоне на других стартах?