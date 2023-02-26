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Норвегия и Швеция объявили составы на командный спринт на чемпионате мира — 2023

Стали известны составы сборных Швеции и Норвегии для участия в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).

За сборную Швеции в женской гонке побегут золотая и серебряная медалистки личного спринта Йонна Сундлинг и Эмма Рибом. В соревнованиях мужчин выбор тренеров пал на Калле Хальфварссона и Эдвина Ангера.

В норвежской мужской команде компанию Йоханнесу Клебо составит Пол Голберг, за женскую сборную выступят Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг.

Напомним, на чемпионате мира – 2021 женский командный спринт выиграли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, у мужчин победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо

Квалификация командного спринта начнётся 26 февраля в 13:30 мск, а финалы – в 15:30.