Норвегия и Швеция объявили составы на командный спринт на чемпионате мира — 2023

Стали известны составы сборных Швеции и Норвегии для участия в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения).
За сборную Швеции в женской гонке побегут золотая и серебряная медалистки личного спринта Йонна Сундлинг и Эмма Рибом. В соревнованиях мужчин выбор тренеров пал на Калле Хальфварссона и Эдвина Ангера.
В норвежской мужской команде компанию Йоханнесу Клебо составит Пол Голберг, за женскую сборную выступят Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг.
Напомним, на чемпионате мира – 2021 женский командный спринт выиграли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг, у мужчин победу одержали норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо
Квалификация командного спринта начнётся 26 февраля в 13:30 мск, а финалы – в 15:30.
- 26 февраля 2023
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46
-
18:40
-
17:27
-
17:14
-
17:07
-
16:59
-
16:54
-
16:50
-
16:46
-
16:46
-
16:41
-
16:31
-
16:29
-
15:40
-
14:00
-
13:21
-
12:58
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:29
-
12:16
-
12:08
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:14
-
11:03