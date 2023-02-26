Ступак назвала проявлением неуважения заявления иностранных лыжников о бойкоте россиян

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак призналась, что не понимает причины, по которой иностранные лыжники позволяют себе критически высказываться в адрес российских спортсменов и призывать к бойкоту турниров в случае их допуска к соревнованиям.
«Когда я взяла небольшую паузу в этом сезоне, то о чемпионате мира в Планице вообще не думала, не ориентировалась на него. Поэтому сейчас даже не посмотрела ни одной гонки, только знаю, что там тоже прошли спринты и скиатлоны. Но мне неинтересно, не хочется даже смотреть.
Плюс неприятно, что нас не хотят там видеть. Считаю, что спортсмены должны сохранять между собой уважительную связь. Если бы я оказалась на их месте, то никогда бы не высказалась плохо. Мне было столько звонков по поводу отстранения того или иного иностранного спортсмена и других историй, о которых они и сами рассказывали в своих книгах, но разве хоть раз кто из русских сказал про них плохо? Но по отношению к нам они сейчас проявляют полное неуважение, мы видим их заявления о бойкотах. Я считаю, что это некрасиво. Мы в любом случае вернемся, поэтому будет лучше, если у нас сохранится классная атмосфера.
Я получаю много сообщений. У меня даже складывается впечатление, что на камеру они говорят о бойкоте, а по факту никто не против того, чтобы мы приехали. Просто они не могут этого сказать на камеру, потому что это политический вопрос. Хорошо, я понимаю эти политические, недоспортивные игры, но пусть остается на их совести. Нам и тут классно. Да, мы не выехали, но после Олимпиады сейчас сезон, когда мы и сами готовы немного притихнуть, потому что пошумели знатно.
Некрасивые — да, нечестные по отношению к нам — да. Внутри должна быть классная атмосфера, потому что ни одной из шведских девочек я не сделала ничего плохого, я искренне не понимаю, почему они себя так ведут. Можно ли считать чемпионат мира полноценным без наших? Нет, конечно, причем в большинстве видов спорта, в которых российские атлеты составляют главную конкуренцию", — приводит слова Ступак ТАСС.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно рекомендовал коалиции стран, выступившей против участия России и Беларуси в Олимпийских играх – 2024, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов до соревнований.
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