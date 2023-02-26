Тренер сборной Швеции прокомментировал выбор состава на женский командный спринт на ЧМ

Тренер сборной Швеции Стефан Томпсон высказался о выборе состава на женский командный спринт. За сборную Швеции в женской гонке побегут золотая и серебряная медалистки личного спринта Йонна Сундлинг и Эмма Рибом.
«Это был самый сложный отбор на чемпионате мира. Непопадание Дальквист? Это тяжело. Мы отказываемся от медалистов чемпионатов мира. Это невероятно трудно. Тогда ты понимаешь, как у нас сильная команда. Майя восприняла это решение хорошо. Она поняла причину. Мы хотели поставить на гонку Йонну Сундлинг, потому что она хороша в решающих ситуациях», — приводит слова Томпсона Expressen.
Напомним, на чемпионате мира – 2021 женский командный спринт выиграли шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг. Квалификация командного спринта начнётся сегодня, 26 февраля, в 13:30 мск, а финалы – в 15:30.
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