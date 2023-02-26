Фрида Карлссон: перед ЧМ у меня были тяжёлые времена. Серебро в скиатлоне сродни победе

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала второе место в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«Ещё неделю назад я бы не смогла добиться такого результата. В последние дни я вновь начала «заводиться». Перед этим чемпионатом мира у меня были тяжёлые времена, поэтому взять серебро — это сродни победе. Я неудачно начала чемпионат и даже задумывалась о том, чтобы уехать домой. Сейчас я более осознанно подхожу к делу», — приводит слова Карлссон VG.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.
3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.
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