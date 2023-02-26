«Никогда бы так не сделала». Сван – о выступившей в шортах норвежке

Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала выступление норвежской спортсменки Астрид Эйре Слинн в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 в шортах. Слинн стала бронзовым призёром гонки.

«Я бы никогда так не сделала. Мне нравится кататься в шортах, но я не катаюсь в них на лыжах. Это дело принципа. В соцсетях Астрид я видела, как она ходит в спортивном бюстгальтере в ноябре. Так что неважно, что она носит, если на завоёвывает медаль чемпионата мира. Это впечатляет», — приводит слова Сван Nettavisen.

Слинн стала единственной, кто вышел на старт в комбинезоне с короткими рукавами и шортами.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Скиатлон. Женщины, 2x7,5 км

1. Эбба Андерссон (Швеция) — 38.11,8.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — отставание 22,0 секунды.

3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +48,0.

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