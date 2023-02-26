Смирнова и Пантрина выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах»

В Малиновке (Архангельская область) прошёл женский командный спринт в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам. Победу в гонке одержала сборная Тюменской области, которую представили Екатерина Смирнова и Елизавета Пантрина.
Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». Командный спринт. Женщины. Финал
1. Тюменская область (Екатерина Смирнова/Елизавета Пантрина) — 21.07,0.
2. Архангельская область (Светлана Заборская/Наталья Непряева) — отставание 4,2 секунды.
3. Республика Татарстан (Анастасия Доценко/Христина Мацокина) + 24,1.
Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.
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