Большунов и Терентьев прокомментировали победу в командном спринте

Лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в командном спринте на «Чемпионских высотах». Напомним, в паре с Большуновым выступал Александр Терентьев.

«Сегодня реально была сложная гонка, сложное самочувствие. Ребята, как я понял, были хорошо готовы и серьёзно настроены. И я скажу, что у них получилось, потому что гонка была очень интригующая. Сначала одни были впереди, потом другие, но последний этап всё расставил по местам. Рад, что мы с Александром и тренером выбрали правильную тактику, так расставив нас по этапам. Сегодня я бежал последний этап, и у нас победа – это главное», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Терентьев также высказался о выступлении команды Архангельской области.

«На последнем подъёме работал на максимуме. Показал всё, на что были силы. Сегодня самочувствие не такое хорошее, как на спринте. Большое спасибо Александру, что он показал ещё раз, насколько он силён», — отметил Терентьев.