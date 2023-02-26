Йоханнес Клебо и Пол Голберг уверенно выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2023
Поделиться
В Планице (Словения) состоялась квалификация мужского командного спринта в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг.
Клебо — действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. На ОИ вместе с ним выступил Эрик Вальнес.
Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт. Квалификация. Мужчины
1. Норвегия (Пол Голберг/Йоханнес Клебо) – 5.21,43.
2. Швеция (Калле Хальфварссон/Эдвин Ангер) – отставание 7,51 секунды.
3. США (Джеймс Клинтон Скунмейкер/Бен Огден) + 8,46.
Также в финал командного спринта на ЧМ пробились сборные Польши, Финляндии, Италии, Франции, Чехии, Эстонии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Словении, Австрии и Германии.
Комментарии
- 26 февраля 2023
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:47
-
11:14
-
11:02
-
10:33
-
10:12
-
09:47
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46
Партнерский контент