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Йоханнес Клебо и Пол Голберг уверенно выиграли квалификацию командного спринта на ЧМ-2023

В Планице (Словения) состоялась квалификация мужского командного спринта в рамках чемпионата мира – 2023 по лыжным гонкам. Её уверенно выиграли норвежцы Йоханнес Клебо и Пол Голберг.

Клебо — действующий олимпийский чемпион в этой дисциплине. На ОИ вместе с ним выступил Эрик Вальнес.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт. Квалификация. Мужчины

1. Норвегия (Пол Голберг/Йоханнес Клебо) – 5.21,43.

2. Швеция (Калле Хальфварссон/Эдвин Ангер) – отставание 7,51 секунды.

3. США (Джеймс Клинтон Скунмейкер/Бен Огден) + 8,46.

Также в финал командного спринта на ЧМ пробились сборные Польши, Финляндии, Италии, Франции, Чехии, Эстонии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Словении, Австрии и Германии.