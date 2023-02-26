Вяльбе: у нас соревнования гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Там по нам скучают

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о гонках на «Чемпионских высотах».
«Мне кажется, у нас соревнования гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Признаюсь честно, я не знаю, кто там стал новым чемпионом. У нас каждый день своя интересная гонка, очень круто.
Настоящий чемпионат мира здесь, сто процентов. Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. По нам скучают, как мне кажется. В спорте же что интересно? Когда есть конкуренция. А когда всё время один и тот же человек выигрывает, конечно, становится неинтересно. Все же помнят, как Терезе Йохауг бегала. Она убегала сразу и всё, больше никакого интереса нет.
Какой бы сильный ни был Саша Большунов, он немало гонок проигрывает, это интерес, это борьба. А российско-норвежское противостояние в лыжных гонках оно испокон веков было», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 26 февраля 2023
-
15:40
-
15:36
-
15:19
-
15:13
-
15:01
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:45
-
14:37
-
14:35
-
14:32
-
14:20
-
14:06
-
13:57
-
13:55
-
12:25
-
12:00
-
11:47
-
11:14
-
11:02
-
10:33
-
10:12
-
09:47
-
09:27
-
09:00
-
08:00
-
01:33
-
00:43
- 25 февраля 2023
-
23:26
-
22:20
-
21:21
-
19:18
-
18:56
-
18:46