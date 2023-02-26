Вяльбе: у нас соревнования гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Там по нам скучают

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о гонках на «Чемпионских высотах».

«Мне кажется, у нас соревнования гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Признаюсь честно, я не знаю, кто там стал новым чемпионом. У нас каждый день своя интересная гонка, очень круто.

Настоящий чемпионат мира здесь, сто процентов. Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. По нам скучают, как мне кажется. В спорте же что интересно? Когда есть конкуренция. А когда всё время один и тот же человек выигрывает, конечно, становится неинтересно. Все же помнят, как Терезе Йохауг бегала. Она убегала сразу и всё, больше никакого интереса нет.

Какой бы сильный ни был Саша Большунов, он немало гонок проигрывает, это интерес, это борьба. А российско-норвежское противостояние в лыжных гонках оно испокон веков было», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.