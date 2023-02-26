«Она одна бежала?» Вяльбе – о том, что Непряева не принесла победу в командном спринте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о том, что Наталья Непряева не смогла завоевать золото в командном спринте в рамках Всероссийских соревнований «Чемпионские высоты» по лыжным гонкам, выступая в составе сборной Архангельской области со Светланой Заборской.

«А она одна бежала? Я терпеть не могу, когда люди в эстафете говорят, что такой-то выиграл. Например, говорят, Вероника Степанова выиграла Олимпийские игры. Не Степанова выиграла, а российская команда. Сегодня спринт выиграла команда из Тюмени. Это было интересно, здорово, драйвово. Тут нет роботов, все люди. Я бы не сказала, что Тюмень не была фаворитом: девчонки в хорошей форме, случайных людей не было», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.