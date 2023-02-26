«А это ещё нас нет!» Большунов порадовался, что Клебо не смог выиграть скиатлон на ЧМ-2023

Российский лыжник Александр Большунов высказался о втором месте норвежца Йоханнеса Клебо в скиатлоне на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).
«На днях, когда на чемпионате мира был скиатлон, Юрию Викторовичу Бородавко кто-то из журналистов позвонил, и я слышу его ответ: «Да мне неинтересно, у нас тут чемпионат мира проходит». И после того разговора я подумал, что Клебо выиграл скиатлон. А утром узнал, что, оказывается, не он. Нормально, думаю, значит, на чемпионате мира он уже не возьмёт шесть золотых медалей — это уже до свидания (улыбается). А это ещё нас нет (смеётся)!» — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
Напомним, мужской скиатлон на ЧМ-2023 выиграл норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.
- 26 февраля 2023
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