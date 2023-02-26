Мальцев: Якимушкин поборолся бы с Большуновым за победу в командном спринте

Российский лыжник Артём Мальцев высказался о втором месте в командном спринте на «Чемпионских высотах». Напомним, партнёром Мальцева в гонке был Иван Якимушкин.
«Доволен тем, как сложилась гонка. У нас с Ваней Якимушкиным и была такая задача — всё время идти с дистанционной скоростью. Мы это и делали. Ваня вообще всегда мне первым эстафету передавал, а я натягивал всю группу. В конце меня чуть накрыло — но ведь и Саню Большунова тоже, я с ним общался после гонки. Единственное, можно было после моста его закрыть по меньшему радиусу, но могло случиться столкновение и падение, тогда было бы обидно. Второе место – нормально. Теперь готовимся к коньковой гонке, эстафете и классическому полтиннику.
Ваня сегодня был просто в ударе, поймал кураж, на своём последнем этапе закрыл большой просвет. За день до тим-спринта думали с ним, как расставиться по этапам, и если бы я сегодня бежал первый этап, он поборолся бы с Большуновым за победу», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 26 февраля 2023
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