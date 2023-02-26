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Артём Мальцев: не особо верю, что норвежцы жалеют об отсутствии россиян на ЧМ-2023

Артём Мальцев: не особо верю, что норвежцы жалеют об отсутствии россиян на ЧМ-2023
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Российский лыжник Артём Мальцев признался, что не следит за происходящим на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

«За чемпионатом мира не слежу, некогда. Ты приходишь с гонок, ложишься отдыхать. Вечером просто новости в социальных сетях смотришь, нарезки, протоколы листаешь. Нас там нет – норвежцы побеждают, ничего удивительного. В личном общении жалеют, что нет наших? Я в это не особо верю. Мне никто ничего не говорил. Я бегаю в России, у нас фантастическая конкуренция, прекрасно организованные соревнования. Большунов сказал, что настоящий чемпионат мира здесь? Я с ним согласен. Здесь все сильнейшие», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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