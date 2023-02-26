Клебо догнал Большунова по количеству медалей на крупнейших турнирах

Норвежские лыжники Пол Голберг и Йоханнес Клебо стали победителями мужского командного спринта на чемпионате мира — 2023 по лыжным гонкам в Планице (Словения).

Таким образом, Клебо сравнялся по количеству медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх с российским лыжником Александром Большуновым, который не выступает на этом турнире. У обоих спортсменов по 17 медалей на крупнейших мировых соревнованиях.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал

1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.

2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.

3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) + 16,48.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине.