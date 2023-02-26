Нортуг — о золоте Голберга и Клебо на ЧМ: вот он — рецепт продуманной норвежской победы

Двукратный олимпийский чемпион бывший норвежский лыжник Петтер Нортуг прокомментировал победу Пола Голберга и Йоханнеса Клебо в командном спринте на чемпионате мира — 2023 в Планице (Словения).

«Вот он — рецепт продуманной норвежской победы! Пол отлично всё исполнил, сделал отрыв для Клебо. Пеллегрино должен был выйти и преследовать его. Ближе к концу гонки у них был контакт, но Клебо финишировал невероятно мощно. Честно говоря, я был уверен в этой золотой медали», — приводит слова Нортуга TV2.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал

1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.

2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.

3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) +16,48.