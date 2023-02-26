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Клебо стал 8-кратным чемпионом мира. Больше титулов только у Бьорна Дэли и Петтера Нортуга

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал восьмую золотую медаль чемпионата мира. Он третий спортсмен в истории этого вида спорта по данному показателю.

Больше побед на таком высоком уровне одерживали лишь два лыжника – это норвежцы Бьорн Дэли и Петтер Нортуг. В активе Дэли девять золотых медалей, а у Нортуга их 13.

Своё восьмое золото Клебо завоевал на чемпионате мира – 2023 в Планице (Словения), выиграв командный спринт в паре с соотечественником Полом Голбергом.

Лыжные гонки. Чемпионат мира, Планица. Командный спринт, мужчины. Финал

1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.

2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.

3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) +16,48.