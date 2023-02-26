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Сборная Норвегии выиграла лыжное двоеборье в миксте на чемпионате мира в Планице

Сборная Норвегии выиграла лыжное двоеборье в миксте на чемпионате мира в Планице
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Сборная Норвегии стала победителем командных соревнований по лыжному двоеборью в миксте, который проходил на чемпионате мира в Планице (Словения). В составе норвежцев золотые медали получили Ида-Мари Хаген, Йенс Лурос Офтебру, Ярль Магнус Рийбер и Гида Вествольд Хансен.

Спортсмены стали первыми в прыжках с трамплина и в гонке преследования, показав наилучший результат — 37.38, 2. Серебряную награду получила немецкая сборная (результат — 38.26, 0), а бронза досталась представителям Австрии (результат — 38.38, 2).

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России.

Лыжные виды спорта. ЧМ-2023. Лыжное двоеборье
Микст. Трамплин HS-102 + Гонка преследования 2x2.5 км + 2x5 км
26 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
37:38.2
2
Германия
38:26.0
3
Австрия
38:38.2
Комментарии
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