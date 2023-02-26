Симоне Деромедис стал чемпионом мира в ски-кроссе
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Итальянский фристайлист Симоне Деромедис завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира, победив в финале соревнований по ски-кроссу на чемпионате мира, который проходит в Бакуриани (Грузия). Вторым к финишу пришёл немец Флориан Вильмсман, третье место занял Эрик Моберг из Швеции.
Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Бакуриани (Грузия). Ски-кросс. Мужчины. Финал:
1. Симоне Деромедис (Италия).
2. Флориан Вильмсман (Германия).
3. Эрик Моберг (Швеция).
4. Рис Хауден (Канада).
Это первый крупный успех в карьере 22-летнего Деромедиса, на Олимпийских играх в Пекине он финишировал на пятом месте в ски-кроссе.
Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта в Бакуриани (Грузия).
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