Симоне Деромедис стал чемпионом мира в ски-кроссе

Итальянский фристайлист Симоне Деромедис завоевал первую в карьере медаль чемпионатов мира, победив в финале соревнований по ски-кроссу на чемпионате мира, который проходит в Бакуриани (Грузия). Вторым к финишу пришёл немец Флориан Вильмсман, третье место занял Эрик Моберг из Швеции.

Чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Бакуриани (Грузия). Ски-кросс. Мужчины. Финал:

1. Симоне Деромедис (Италия).

2. Флориан Вильмсман (Германия).

3. Эрик Моберг (Швеция).

4. Рис Хауден (Канада).

Это первый крупный успех в карьере 22-летнего Деромедиса, на Олимпийских играх в Пекине он финишировал на пятом месте в ски-кроссе.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду проходит с 19 февраля по 5 марта в Бакуриани (Грузия).