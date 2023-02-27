Чемпионат мира по лыжным видам спорта: результаты 26 февраля, медальный зачёт

На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Планице (Словения), в воскресенье, 26 февраля, были разыграны медали в смешанных командных соревнованиях в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье, в мужском и женском командных спринтах.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта. Планица (Словения).
Прыжки с трамплина. Командные соревнования, микст:
1. Германия — 1017,2 балла.
2. Норвегия — 1004,5 балла.
3. Словения — 1000,4 балла.
Лыжное двоеборье. Командные соревнования, микст:
1. Норвегия — 37.38, 2.
2. Германия — 38.26, 0.
3. Австрия — 38.38, 2.
Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Финал
1. Швеция (Эмма Рибом и Йонна Сундлинг) — 19.40,73.
2. Норвегия (Анне Кьерсти Кальво и Тириль Уднес Венг) — отставание 2,42.
3. США (Джессика Диггинс и Джулия Керн) +5,33.
Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Финал
1. Норвегия (Пол Голберг и Йоханнес Клебо) — 17.28,14.
2. Италия (Франческо де Фабиани и Федерико Пеллегрино) — отставание 2,48 секунды.
3. Франция (Рено Же и Ришар Жув) +16,48.
Медальный зачёт после четвёртого дня соревнований
1. Норвегия – 14 медалей (6 золотых – 4 серебряные — 4 бронзовые).
2. Германия – 8 (3-4-1).
3. Швеция – 6 (3-2-1).
4. Польша – 1 (1-0-0).
5. Австрия – 4 (0-2-2).
6. Италия – 1 (0-1-0).
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