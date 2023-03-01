Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе: в мужской разделке была борьба от начала и до конца. Большунову пришлось попотеть

Вяльбе: в мужской разделке была борьба от начала и до конца. Большунову пришлось попотеть
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской разделки на 15 км на «Чемпионских высотах». Победителем гонки стал Александр Большунов.

«Шикарная гонка. Уверена, что все болельщики сегодня были просто в восторге. Была борьба от начала и до конца, явный фаворит не выиграл в одну калитку. Большунову пришлось попотеть. Рада и за Ивана Якимушкина, и за Алексея Червоткина. Да, нелегко даётся гонка даже таким великим фаворитам, как Александр», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 35.56,8.
2. Алексей Червоткин (Москва) — отставание 6,0 секунды.
3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +20,4.

Новость по теме
Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023