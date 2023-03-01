Вяльбе: в мужской разделке была борьба от начала и до конца. Большунову пришлось попотеть

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала результаты мужской разделки на 15 км на «Чемпионских высотах». Победителем гонки стал Александр Большунов.

«Шикарная гонка. Уверена, что все болельщики сегодня были просто в восторге. Была борьба от начала и до конца, явный фаворит не выиграл в одну калитку. Большунову пришлось попотеть. Рада и за Ивана Якимушкина, и за Алексея Червоткина. Да, нелегко даётся гонка даже таким великим фаворитам, как Александр», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 35.56,8.

2. Алексей Червоткин (Москва) — отставание 6,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +20,4.