Александр Большунов выиграл гонку свободным стилем на «Чемпионских высотах»

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В Малиновке (Архангельская область) на «Чемпионских высотах» завершилась мужская разделка на 15 км. Победителем гонки стал Александр Большунов.

Вторым стал представитель Москвы Алексей Червоткин, отставший от лидера на шесть секунд. Тройку замкнул Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. «Чемпионские высоты». 15 км, свободный стиль. Мужчины.

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 35.56,8.

2. Алексей Червоткин (Москва) — отставание 6,0 секунды.

3. Иван Якимушкин (Тюменская область) +20,4.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представительниц России.