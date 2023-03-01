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Большунов: сегодня гонка нелегко далась, пришлось всю дистанцию работать и терпеть

Большунов: сегодня гонка нелегко далась, пришлось всю дистанцию работать и терпеть
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался после победы в мужской разделке на 15 км на «Чемпионских высотах» в Малиновке (Архангельская область).

«Сегодня гонка сто процентов нелегко далась, потому что погодные условия сложные и это сказывается на самочувствии. Поначалу вроде было неплохое самочувствие, но дальше стало хуже. Может, чуть быстро начал, поэтому пришлось всю дистанцию работать, терпеть.

Червоткин, Якимушкин и Мальцев составили очень хорошую конкуренцию, ещё и добавили в конце. Я немного не поддержал этот темп, потому что уже тяжеловато было.

Доволен ли лыжами? Да всё хорошо. Все ребята, кто впереди, бегут на одинаковых вариантах. Думаю, у всех всё одинаково.

Не знаю, побегу ли в эстафете. Не знаю, все ли здоровы и со всеми ли всё хорошо. Потому что всего четыре человека от Архангельской области. Не в курсе, бежим или нет», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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