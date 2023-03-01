Елена Вяльбе: Азия в плане лыж для России не вариант

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация приглашала спортсменов из азиатских стран на российские лыжные соревнования.

«Приглашали кого-то, кроме белорусов? Да, казахстанцев, монголов, китайцев, иранцев, другие команды. Но у них нет лыжников «второй волны», а их сильнейшие выступают на Кубке мира. Китай вообще дома сидит. Азия в плане лыж для нас не вариант», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам проходит без представителей России.