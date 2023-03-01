Вяльбе: будем предлагать Малиновку на проведение этапа Кубка мира по лыжам, когда вернёмся

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация намерена предложить проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область), когда российские спортсмены будут допущены до международных соревнований.

«Будем предлагать Малиновку на проведение этапа Кубка мира, когда вернёмся. Иностранцам по такому рельефу сложно придётся бегать, но потерпят», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее стало известно, что летний чемпионат России – 2023 в сентябре и зимний чемпионат России — 2024 пройдут в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Зимний турнир 2023 года состоится с 18 по 26 марта в Тюменской области. В соревнованиях наряду с лыжниками участие примут биатлонисты.