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Вяльбе: будем предлагать Малиновку на проведение этапа Кубка мира по лыжам, когда вернёмся

Вяльбе: будем предлагать Малиновку на проведение этапа Кубка мира по лыжам, когда вернёмся
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что федерация намерена предложить проведение этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область), когда российские спортсмены будут допущены до международных соревнований.

«Будем предлагать Малиновку на проведение этапа Кубка мира, когда вернёмся. Иностранцам по такому рельефу сложно придётся бегать, но потерпят», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Ранее стало известно, что летний чемпионат России – 2023 в сентябре и зимний чемпионат России — 2024 пройдут в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области. Зимний турнир 2023 года состоится с 18 по 26 марта в Тюменской области. В соревнованиях наряду с лыжниками участие примут биатлонисты.

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