Вяльбе рассказала о разговоре с президентом FIS о возможном возвращении россиян

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что общалась с главой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йоханом Элиашем по поводу возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Говорили с Элиашем на тему возвращения после слов Баха? Да, говорили. Он говорил, что нужно решать вопрос, но понятно же, что условия МОК, о которых говорилось, для спортсменов неприемлемы», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам проходит без представителей России.