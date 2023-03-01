Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе рассказала о разговоре с президентом FIS о возможном возвращении россиян

Вяльбе рассказала о разговоре с президентом FIS о возможном возвращении россиян
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что общалась с главой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йоханом Элиашем по поводу возможного допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

«Говорили с Элиашем на тему возвращения после слов Баха? Да, говорили. Он говорил, что нужно решать вопрос, но понятно же, что условия МОК, о которых говорилось, для спортсменов неприемлемы», – передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира по лыжам проходит без представителей России.

Новость по теме
Елена Вяльбе: Азия в плане лыж для России не вариант
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023