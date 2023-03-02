Олимпийские чемпионы Сергей Устюгов и Юлия Ступак примут участие в Югорском марафоне

Олимпийские чемпионы Пекина-2022 в лыжных гонках Сергей Устюгов и Юлия Ступак подтвердили своё участие в юбилейном Югорском марафоне. Об этом «Чемпионату» сообщили в оргкомитете марафона.
Кроме того, в марафоне примут участие олимпийские чемпионы Александр Легков и Евгений Дементьев.
Лыжный марафон в 10-й раз пройдёт в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем.
Призовой фонд предусмотрен за обе главные гонки: 150, 100 и 50 тыс. рублей призёрам в классическом марафоне у мужчин и женщин, 400, 200 и 100 тыс. – в коньковом марафоне.
На участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тыс. человек. Регистрация на марафон продлится до 6 апреля, подать заявку можно на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.
Таким образом, Устюгов и Ступак пропустят финал Кубка России по лыжным гонкам, который состоится в Кировске 7-9 апреля и пройдёт в формате мини-тура. Но оба спортсмена пропустили значительное количество этапов и не претендовали на места в топ-3 общего зачёта.
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