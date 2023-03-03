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Александр Большунов упал во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах»

Александр Большунов упал во время мужской эстафеты на «Чемпионских высотах»
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Лыжник Александр Большунов, представляющий Архангельскую область, упал на втором этапе мужской эстафеты на «Чемпионских высотах». Спортсмен шёл в одиночестве и не устоял на ногах.

Напомним, на первом этапе эстафеты за команду Архангельской области бежал Александр Терентьев, который отстал от лидера на 2 минуты. Помимо Терентьева и Большунова, за сборную Архангельской области в этой гонке побегут Алексей Шемякин и Дмитрий Горошников.

Напомним, Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) не допустила российских спортсменов до международных соревнований в этом сезоне из-за ситуации на Украине. Чемпионат мира проходит без представителей России. Турнир «Чемпионские высоты» в Архангельской области завершится 5 марта.

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