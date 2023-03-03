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«Похоже, кого-то подкупили». Тренер словенских прыгуний обвинил судей в предвзятости

«Похоже, кого-то подкупили». Тренер словенских прыгуний обвинил судей в предвзятости
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Тренер женской сборной Словении по прыжкам с трамплина Зоран Зупанчич резко высказался в адрес судей, обслуживавших соревнования женщин на трамплине HS-138 в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).

Подопечные Зупанчича Эма Клинец и Ника Крижнар перед стартом претендовали на медали, однако заняли лишь седьмое и десятое места соответственно.

«Похоже, кого-то подкупили. По ходу соревнований были приняты очень странные решения, к сожалению. Было допущено рекордное количество ошибок. Я не знаю, возможно ли какое-то наказание для таких людей. Это какая-то жёлтая, красная карточка. Но теперь уже поздно, медали вручены», — приводит слова Зупанчича Zurnal24.

Специалист также заявил, что недовольство судейством высказывали и другие сборные.

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