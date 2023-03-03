«Похоже, кого-то подкупили». Тренер словенских прыгуний обвинил судей в предвзятости

Тренер женской сборной Словении по прыжкам с трамплина Зоран Зупанчич резко высказался в адрес судей, обслуживавших соревнования женщин на трамплине HS-138 в рамках чемпионата мира – 2023, который проходит в Планице (Словения).
Подопечные Зупанчича Эма Клинец и Ника Крижнар перед стартом претендовали на медали, однако заняли лишь седьмое и десятое места соответственно.
«Похоже, кого-то подкупили. По ходу соревнований были приняты очень странные решения, к сожалению. Было допущено рекордное количество ошибок. Я не знаю, возможно ли какое-то наказание для таких людей. Это какая-то жёлтая, красная карточка. Но теперь уже поздно, медали вручены», — приводит слова Зупанчича Zurnal24.
Специалист также заявил, что недовольство судейством высказывали и другие сборные.
- 4 марта 2023
-
00:44
-
00:18
- 3 марта 2023
-
23:55
-
23:20
-
23:13
-
23:07
-
22:52
-
22:32
-
22:22
-
22:20
-
20:57
-
19:44
-
17:26
-
16:57
-
16:44
-
16:39
-
16:18
-
16:05
-
16:05
-
14:57
-
14:40
-
14:34
-
14:28
-
14:14
-
14:06
-
13:59
-
13:54
-
13:28
-
13:02
-
12:59
-
12:53
-
12:39
-
12:32
-
12:16
-
12:10