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Устюгов — о взаимоотношениях с Большуновым: хотите, мы сразу боксёрские перчатки наденем?

Устюгов — о взаимоотношениях с Большуновым: хотите, мы сразу боксёрские перчатки наденем?
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Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов высказался о взаимоотношениях с трёхкратным чемпионом ОИ Александром Большуновым. Рассуждая об этом, Устюгов ответил на вопрос, почему на «Чемпионские высоты» приехало много представителей СМИ.

«Вам надо трэша, да? Хотите, мы сразу на старте боксёрские перчатки наденем? Это же лыжные гонки: тут кто первым финишировал, тот и победил!»— приводит слова Устюгова «Матч ТВ».

Ранее на «Чемпионских высотах» прошёл марафон, победителем которого стал как раз Большунов. Устюгов же пришёл третьим, уступив лидеру 21 секунду. Второе место занял Алексей Червоткин, отставший от Александра Большунова на 4,3 секунды.

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