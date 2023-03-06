NRK: снижение просмотров ЧМ-2023 вызвано норвежским доминированием

Спортивный редактор NRK Эспен Олсен Лангфельдт считает, что снижение количества просмотров ЧМ-2023 по лыжным видам спорта по сравнению с предыдущим мировым первенством связано с доминированием Норвегии.
Количество норвежских зрителей, наблюдавших за последней гонкой соревнований в Планице, — 834 000 человек. В 2021 году интересующихся было более чем на 27% больше — 1 141 000 зрителей.
«Чемпионаты мира по лыжным гонкам по-прежнему охватывают большую часть населения Норвегии как в трансляциях через Интернет, так и по радио, телевидению. При этом мы видим снижение интереса по сравнению с чемпионатом мира, который прошёл два года назад. Причин может быть несколько.
Ухудшение статистики просмотров последовало из-за общего сокращения количества просмотров передач на телевидении, и серьёзное норвежское доминирование снизило напряжённость во время чемпионата. Кроме того, в значительной части Норвегии стояла отличная зимняя погода, и мы знаем, что это также повлияло на просмотры», — цитирует Эспена Олсена Лангфельдта NTB.
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