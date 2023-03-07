«Она по всем параметрам подходит». Вяльбе — о перспективах внучки Ангелины в лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы достичь высоких результатов у своей 11-летней внучки Ангелины в лыжных гонках.
«Ну почему нет? Я буду рада. Она по всем параметрам подходит к лыжным гонкам. Пусть занимается.
Мне, на самом деле, приятно, что Ангелина всё-таки стала заниматься лыжными гонками. Уже не в первый раз выходит на старт. Буквально в воскресенье она участвовала в соревнованиях, впервые бежала три километра, это было на тяжёлой трассе в Красногорске.
Просит ли от меня советов? Нет, Ангелина сказала родителям, они её записали, единственное, я просто порекомендовала тренера. Сейчас я ей говорю: больше катайся, не надо обращать внимание на результаты. Чтобы больше классикой, не надо нам пока этого конька. Единственное, Ангелина всё ещё ждёт, когда бабушка с ней покатается. Она уже и с Юлей Ступак, и с Сашей Большуновым каталась, а вот с бабушкой никак. Ну, покатаемся ещё», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».
- 7 марта 2023
-
20:43
-
20:26
-
20:07
-
19:54
-
19:42
-
19:11
-
18:58
-
16:13
-
15:59
-
15:06
-
14:26
-
13:51
-
13:42
-
13:36
-
13:33
-
13:18
-
12:03
-
11:50
-
11:17
-
11:03
-
09:50
-
00:26
- 6 марта 2023
-
23:42
-
23:13
-
23:07
-
22:38
-
20:22
-
20:20
-
19:33
-
17:43
-
17:29
-
16:33
-
16:27
-
12:32
-
11:27