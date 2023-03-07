«Она по всем параметрам подходит». Вяльбе — о перспективах внучки Ангелины в лыжных гонках

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила перспективы достичь высоких результатов у своей 11-летней внучки Ангелины в лыжных гонках.

«Ну почему нет? Я буду рада. Она по всем параметрам подходит к лыжным гонкам. Пусть занимается.

Мне, на самом деле, приятно, что Ангелина всё-таки стала заниматься лыжными гонками. Уже не в первый раз выходит на старт. Буквально в воскресенье она участвовала в соревнованиях, впервые бежала три километра, это было на тяжёлой трассе в Красногорске.

Просит ли от меня советов? Нет, Ангелина сказала родителям, они её записали, единственное, я просто порекомендовала тренера. Сейчас я ей говорю: больше катайся, не надо обращать внимание на результаты. Чтобы больше классикой, не надо нам пока этого конька. Единственное, Ангелина всё ещё ждёт, когда бабушка с ней покатается. Она уже и с Юлей Ступак, и с Сашей Большуновым каталась, а вот с бабушкой никак. Ну, покатаемся ещё», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».