Елена Вяльбе призналась, что думает об организации собственной многодневки «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность включения в этапы Кубка России новых видов лыжных дисциплин.

«Думаю, формат смешанного командного спринта, где побегут мальчик и девочка, можно рассмотреть. Если хорошо задуматься, можно поискать места, где можно провести типо «Тур де Ски», чтобы всё-таки это было с подъёмом в гору. 100-метровый спринт – не понимаю, зачем нам это нужно, честно скажу, он нам ничего не даст. Какая-то смысловая нагрузка всё-таки должна быть.

Пересматривать женскую тридцатку на женский полтинник даже не хочу, мужской скиатлон сокращать с тридцати до двадцати тоже не хочу. Пока больше ничего такого не вижу», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».