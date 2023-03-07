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Елена Вяльбе призналась, что думает об организации собственной многодневки «Тур де Ски»

Елена Вяльбе призналась, что думает об организации собственной многодневки «Тур де Ски»
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе оценила возможность включения в этапы Кубка России новых видов лыжных дисциплин.

«Думаю, формат смешанного командного спринта, где побегут мальчик и девочка, можно рассмотреть. Если хорошо задуматься, можно поискать места, где можно провести типо «Тур де Ски», чтобы всё-таки это было с подъёмом в гору. 100-метровый спринт – не понимаю, зачем нам это нужно, честно скажу, он нам ничего не даст. Какая-то смысловая нагрузка всё-таки должна быть.

Пересматривать женскую тридцатку на женский полтинник даже не хочу, мужской скиатлон сокращать с тридцати до двадцати тоже не хочу. Пока больше ничего такого не вижу», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».

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