«Новое всегда даётся тяжело». Елена Вяльбе — о проблемах с Fan ID

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об острой проблеме с получением Fan ID на футбольные матчи в России. Из-за данной инициативы посещаемость игр заметно снизилась.

«Я знаю, что в последнем матче «Спартака» были очень большие проблемы с посещаемостью, какое-то тоскливое количество зрителей, и что это связано с этой проблемой. Не знаю, думаю, что-то новое всегда даётся всем тяжело.

Если перебороть себя, пройти все необходимые шаги в «Госуслугах» и МФЦ и потом получить эту карту, то потом ты, наверное, забываешь о своих проблемах. Я не сильно вдавалась в эту тему, но ведь на ЧМ-2018 действовала такая же система, и все люди получали свои аккредитации и проходили», — сказала Вяльбе в эфире проекта «На лыжи».