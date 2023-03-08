«Важно защищать права человека». Президент FIS — о возможном допуске россиян на турниры

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

«Ценности МОК основаны на том, что спорт не должен быть политизированным. Он должен существовать для спортсменов и для мира. Эти ценности очень важно защищать. Сейчас тяжёлые времена, и, конечно, спортсмены не могут выбирать, откуда они, но в то же время происходящее сейчас очень противоречиво.

Что касается России, думаю, очень важно, чтобы мы рассмотрели это дело со всех сторон. Спорт — это право человека. Мы должны верить в права человека и защищать их. Именно в таком контексте мы должны рассматривать спорт в нынешней ситуации», — приводит слова Элиаша NRK.