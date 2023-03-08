Карлссон — о расставании с Порома: быть одной — это хорошо. Живу как холостячка

Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о расставании с 22-летним соотечественником Вильямом Порома. Ранее лыжники сообщили, что прекратили свои отношения осенью прошлого года.

«Быть одной — это хорошо. Конечно, с тех пор, как вышла новость о нашем расставании, телефон не перестаёт звонить (смеётся). Сейчас я живу как холостячка. Как я уже говорила, мы с Вильямом остались в хороших отношениях после расставания», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.

Напомним, Фрида Карлссон на мировом первенстве текущего года завоевала серебро в скиатлоне и гонке свободным стилем на 10 км, взяла бронзу в гонке на 30 км классическим стилем и женской эстафете.