Карлссон — о расставании с Порома: быть одной — это хорошо. Живу как холостячка
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Чемпионка мира 2019 года в эстафете, победительница «Тур де Ски» — 2023 шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась о расставании с 22-летним соотечественником Вильямом Порома. Ранее лыжники сообщили, что прекратили свои отношения осенью прошлого года.
«Быть одной — это хорошо. Конечно, с тех пор, как вышла новость о нашем расставании, телефон не перестаёт звонить (смеётся). Сейчас я живу как холостячка. Как я уже говорила, мы с Вильямом остались в хороших отношениях после расставания», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.
Напомним, Фрида Карлссон на мировом первенстве текущего года завоевала серебро в скиатлоне и гонке свободным стилем на 10 км, взяла бронзу в гонке на 30 км классическим стилем и женской эстафете.
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