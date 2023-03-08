Бородавко: если бы Устюгов серьёзно относился к делу, он бы нам пригодился на ОИ-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова Сергея Устюгова, который не исключил, что может завершить карьеру после текущего сезона.

«Очень трудно сказать, какое решение он примет, потому что каждый человек выбирает свой путь. Я бы не брался решать за кого‑то. Как говорится, мы примем любое решение, лишь бы от этого он получал удовольствие. Сергей постоянно говорил об этом, что сезон может быть последним. Если бы он очень серьёзно относился к делу, он бы нам очень‑очень пригодился на Олимпийских играх 2026 года, к которым, надеюсь, нас допустят. Но советы хорошо давать, когда тебя спрашивают, если тебя не спрашивают, то и нечего лезть со своими советами», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».