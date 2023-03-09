Носкова: попадание в топ-6 на ЧР по лыжным гонкам буду считать отличным результатом

Российская биатлонистка Екатерина Носкова рассказала о подготовке к чемпионату России по лыжам.

«Никаких тренировок, подводящих к лыжному чемпионату России, у меня пока не было. Я просто рада, что удалось отдохнуть после Ижевска, где мы пробежали шесть гонок за девять дней — это очень напряжённый график, и усталость сказалась в конце. Не думаю, что мы будем как-то по-особенному подводиться, потому что после чемпионата России по лыжам у нас будет свой — в Ханты-Мансийске. Если целенаправленно готовиться к лыжному, то можно на своём показать себя не лучшим образом. Так что мы не будем никак форсировать подготовку.

Если я попаду на лыжном чемпионате России в топ-10 — это будет хорошо. А попадание в топ-6 буду считать отличным результатом», — передаёт слова Носковой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.