«Хорошо, что это сделала она». Стенмарк — о повторившей его рекорд Шиффрин

Абсолютный рекордсмен по количеству побед на этапах Кубка мира, легендарный шведский горнолыжник Ингемар Стенмарк высказался об американке Микаэле Шиффрин, которая сегодня, 10 марта, выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в Оре (Швеция) и повторила его достижение, одержав свою 86-ю победу в карьере.

«Это фантастическое удовольствие. И хорошо, что это сделала она, потому что она кажется очень симпатичным человеком и прекрасной горнолыжницей. Так что это весело. А скоро придёт время и для 87-й победы.

Имеет ли значение, что я больше не единственный рекордсмен? Нет, эта пластинка у меня уже много лет. Когда я побил рекорд, было весело. Тогда я мало думал об этом, так что в конце концов это мало что значило», — сказал Стенмарк в интервью SVT.