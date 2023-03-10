«Непостижимо и поистине незабываемо». Шиффрин — о повторении рекорда Стенмарка

Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин прокомментировала свою 86-ю победу на этапах Кубка мира в карьере.
Напомним, сегодня, 10 марта, она стала первой в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Оре (Швеция). Этот успех позволил ей сравняться с абсолютным рекордсменом по количеству побед на этапах Кубка мира, легендарным шведским горнолыжником Ингемаром Стенмарком. Завтра, 11 марта, пройдут соревнования в слаломе. Если Шиффрин выиграет, именно она станет абсолютной рекордсменкой.
«Для меня величайшая честь в моей карьере быть упомянутой в одном контексте с Ингемаром Стенмарком. Непостижимо и поистине незабываемо», — написала Шиффрин в социальных сетях.
Напомним, на чемпионате мира – 2023 Шиффрин завоевала только одно золото, впервые в карьере став чемпионкой мира в гигантском слаломе.
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