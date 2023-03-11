Симен Хегстад Крюгер — о победе в марафоне КМ: для меня это значит немного больше

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер прокомментировал победу в мужской гонке на 50 км в рамках этапа Кубка мира в Осло (Норвегия), в которой первые 10 мест заняли представители Норвегии.

«Это было весело. Для меня, выросшего в здешних местах, эта победа значит немного больше. Я воспользовался тем, что у меня были свежие лыжи. Сегодня это было решающим. Я не знал, каковы были планы других, но я хотел сделать гонку сложнее», — приводит слова Лэмплота NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира, 11-й этап. Марафон, свободный стиль. Мужчины

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 1:55,01,5.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — отставание 5,7 секунды.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +12,6.

4. Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) +21,2.

5. Дидрик Тёнсет (Норвегия) +25,4.